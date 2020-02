Zambia in de ban van bizarre gasaanvallen op burgers

Het Afrikaanse land wordt al weken in de greep gehouden door de aanvallen, waarvoor in de laatste dagen al zestien mogelijke daders werden gearresteerd. Het Zambiaanse leger is inmiddels ingezet om de aanvallen te stoppen, maar ook om represailles tegen te gaan, die door nepnieuws in sociale media zijn gevoed. De Amerikaanse ambassade waarschuwde reizigers naar Zambia onlangs voor ‘geruchten over rituele moorden’. ‘Gasaanvallen in huizen hebben geleid tot civiele onrust en activiteiten van burgermilities in veel provincies door het hele land’, aldus de Amerikanen. Er zouden tientallen mensen zijn gelyncht door burgers die voor eigen rechter speelden. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië adviseren toeristen extra voorzichtig te zijn.



Een Zambiaanse oppositieleider heeft de regering opgeroepen openheid van zaken te geven en de hulp in te roepen van Scotland Yard bij het onderzoek naar een ‘zaak die iedereen bezighoudt, maar waar we nog maar heel weinig van weten’. Volgens de Zambiaanse vicepresident Inonge Wina zijn de aanvallen met giftig gas onderdeel van een samenzwering om het land te destabiliseren. Pogingen om de regering te ondermijnen worden niet getolereerd, stelde Wina.

Huilen

Presidentsvrouw Esther Lungu barstte afgelopen week in huilen uit over de zaak tijdens een lezing. Dit na een oproep om de daders te stoppen met hun soms dodelijke aanvallen op onschuldige families en onschuldige schoolkinderen, aldus Lungo voordat ze in huilen uitbarstte. Zambia beleeft al zware tijden door droogte en honger. Het aantal mensen dat niet verzekerd is van genoeg eten is de laatste maanden met 600.000 gestegen tot 2,3 miljoen.

Bloed