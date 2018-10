Zaanse school zet door: vierdaagse schoolweek door lerarentekort

De vierdaagse schoolweek in Zaanstad is een feit. Door het lerarentekort vreesde de scholenkoepel eerder al dat ze ingrijpende maatregelen moet nemen. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen van zeker één basisschool nog maar vier dagen les.

Dit bevestigt Niko Persoon, voorzitter van Zaan Primair, aan NH Nieuws. Eerder zei hij: ,,Met de eerste griepepidemie in het verschiet zijn we noodgedwongen over te stappen naar een vierdaagse schoolweek.''

De school in de Zaanstreek heeft de ouders ingelicht. De kinderen van groep 5 gaan tot de kerstvakantie op vrijdag niet meer naar school.

Na de eerste signalen uit Zaanstad waarschuwde onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) dat een structurele vierdaagse schoolweek wettelijk niet is toegestaan, ondanks dat de 'verleiding groot is' om maatregelen te nemen in tijden van personeelskrapte.

De school in Zaanstad maakt nu gebruik van de optie om zeven keer per jaar een dag minder per week les te geven.