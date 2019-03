Yago R. hoopt op tweede kans: ‘Gewoon een rustig leventje in Nederland’

De Arnhemse IS-strijder Yago R. sloot zich aan bij IS, omdat de terreurorganisatie ‘het hele pakketje’ bood. Dat zegt hij tegen de Volkskrant . R. zit momenteel vast in een Koerdische gevangenis in Syrië.

R. reisde in 2014 af naar IS-gebied, maar wil nu samen met zijn vrouw en zoon terug naar Nederland. Hier hangt hem een gevangenisstraf van zes jaar boven het hoofd, omdat hij bij verstek is veroordeeld voor zijn lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Wat R. precies heeft gedaan in Syrië, wordt niet duidelijk uit het interview. Hij zegt in elk geval dat hij in Syrië wilde werken. ,,Ik ben lasser en mijn doel was om als lasser te werken. Dat heb ik ook een tijdje gedaan, maar ze hebben mij ook andere dingen laten doen, die ik niet wilde’’, aldus R. Wat die dingen zijn, daar geeft hij liever geen antwoord op.

R. meent verder dat hij niet heeft gestreden. Hij claimt gewond te zijn geraakt, nog voordat hij kon vochten. ,,Een bombardement. Kneuzingen. Van spieren, denk ik. Een paar maanden heb ik toch wel op bed gelegen.’’

De Arnhemmer hoopt nu op een tweede kans. ,,Gewoon een rustig leventje in Nederland met mijn vrouw en gezin. Opladen met mijn familie. Mijn kind een gelukkig leven geven. Mezelf gedeisd houden.’’

Spion

Eerder verklaarde R. tegenover de BBC dat hij in Raqqa gevangen was genomen omdat hij ervan verdacht werd een Nederlandse spion te zijn. ,,Daar denk ik liever niet aan terug. Maar het heeft maanden geduurd voordat mijn armen weer werkten. En ik kon amper lopen.’’

Op de vraag waarom hij niet eerder vluchtte zegt hij: ,,Omdat ik in de gaten werd gehouden. Nadat ik vrij was gekomen in Raqqa, moest ik me elke maand melden. En een contract ondertekenen. Geen telefoon. Geen internet. Geen contact met het buitenland.’’

De IS-strijder zegt te begrijpen dat mensen bang voor hem zijn, maar benadrukt dat hij geen verkeerde intenties heeft. ,,Ik weet dat ik niet gevaarlijk ben.’’