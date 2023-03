Xi tegen Poetin: ‘Er komt verandering zoals we in geen 100 jaar tijd hebben gezien’

De beide leiders praten al lange tijd over ‘versterking van hun speciale relatie’ als bevriende buurlanden en grote mogendheden. Ze keren zich tegen de ‘unipolaire’ wereldorde, de orde die volgens hen door de Westerse mogendheden onder leiding van de Verenigde Staten wordt gedomineerd. Poetin ziet in de oorlog in Oekraïne ook een strijd tegen de vermeende pogingen van de VS dat land als een vazalstaat in te lijven in het westerse blok.