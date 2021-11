Xi en Biden gaan zoomen, en dat is belangrijk voor heel de wereld

Eerste dode door vulkaanuit­bar­sting La Palma

De vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma heeft haar eerste dodelijke slachtoffer geëist. Volgens Spaanse media gaat het om een 73-jarige man van wie het lichaam gevonden is. Mogelijk is hij om het leven gekomen doordat het dak van zijn huis is ingestort.

13 november