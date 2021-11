Wraakzuchtige vader vermoordt ‘loverboy’ (19) van zijn dochter na verkoop aan prostitutiebende

Een Amerikaanse man verdwijnt mogelijk jaren in de gevangenis omdat hij verdacht wordt van het vermoorden van de 19-jarige vriend van zijn dochter. De 60-jarige John Eisenman zou hem met grof geweld hebben omgebracht nadat hij had gehoord dat de jongen zijn destijds minderjarige dochter voor 1000 dollar had verkocht aan een prostitutiebende, zo maakt de lokale politie in een persbericht bekend. De verdachte heeft een bekentenis afgelegd.

Eisenman hoorde in oktober vorig jaar dat zijn dochter slachtoffer was geworden van mensenhandel, in de omgeving van Seattle. De vader kreeg informatie dat de vriend van zijn dochter, de 19-jarige Aaron Sorenson, zich met loverboypraktijken zou bezighouden en mogelijk betrokken was bij haar verdwijning. De man wist zijn dochter te redden en bracht haar terug naar het ouderlijk huis.

Kolkend van woede

Eisenman, nog altijd kolkend van woede, hoorde een maand later dat de vriend van zijn dochter op een bepaalde locatie aanwezig zou zijn. Hij wachtte de tienerjongen op en beschuldigde hem ter plekke van het misbruiken van zijn dochter. Tijdens de bewuste confrontatie ontvoerde Eisenman de vermeende loverboy, bond hem vast en legde hem in de kofferbak van een voertuig.

Vervolgens viel Eisenman de jongen aan door hem met een betonblok op het hoofd te slaan en hem met een mes meerdere keren te steken. De tiener overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Na de moord reed Eisenman naar een afgelegen gebied en liet de auto achter met het lichaam er nog in.

Het voertuig bleef bijna een jaar lang op die locatie staan, totdat een onbekend persoon de auto verplaatste, nietsvermoedend dat daar een lichaam in verregaande staat van ontbinding in lag. Toen er enige tijd later werd ingebroken in de auto, zou de jongen zijn gevonden. ,,Ze deden een gruwelijke ontdekking”, aldus de politie. Volgens Amerikaanse media was de jongen vastgebonden en zat er tape over zijn mond. Kleerscheuren wezen erop dat hij meerdere keren met een scherp voorwerp was gestoken.

Buurman

Eisenman beweerde aanvankelijk dat de groene Honda Accord uit 1991 van zijn verloofde was gestolen, maar eind vorige maand liep hij tegen de lamp nadat er een belastende verklaring tegen hem binnenkwam. Het was zijn buurman, aan wie hij zijn grote geheim had verteld, die naar de politie stapte.

De Amerikaanse vader, die geen strafblad heeft en ook geen bekende van de politie is, wordt nu aangeklaagd voor moord en zit tot aan zijn proces vast. Tegen hem is een borgsom van een miljoen dollar uitgevaardigd. Sympathisanten zijn om die reden een crowdfundingsactie begonnen, waarvoor al ruim 25.000 dollar (ruim 21.000 euro) is opgehaald.

Volledig scherm Vermissingsposter slachtoffer. © Police