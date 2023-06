Wordt de kans op redding duikboot nu groter? 6 vragen aan een maritiem expert over het kloppende geluid

17-jarige overleden bij horror­crash in Damme, twee anderen in coma: ‘Wagen week plots heel sterk af’

Een verkeersongeval op de Natiënlaan in het Belgische Damme heeft zondagochtend een zware tol geëist. Een wagen met vier inzittenden raakte van de weg en werd tegen een lantaarnpaal gekatapulteerd. Door de klap brak de auto in twee stukken. Een 17-jarige jongen overleefde de crash niet. Twee anderen liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. ,,De wagen is heel plots sterk uitgeweken”, klinkt het bij het parket. De slachtoffers zijn allen afkomstig uit Oekraïne.