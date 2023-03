Woning in Hasselt stort volledig in: ‘Bezig met renovaties aan het pand’

,,Dat was een totaalrenovatie van een oud pand”, vertellen buurtbewoners. “Om 22.00 uur hoorden wij een grote knal en zagen we stof uit de ramen komen. Toen hebben wij onmiddellijk de politie gebeld en die agenten hebben de brandweer erbij gehaald. Toen zijn we weer gaan slapen, maar om 05.00 uur werden we wakker door een nog luidere knal. Het pand was volledig ingestort.”