‘Wolf’ die schapen doodde bij Duits-Nederlandse grens blijkt goudjakhals

Zes schapen die eind september werden gedood in het Duitse Kranenburg, aan de grens bij Groesbeek, zijn niet gedood door een wolf maar door een goudjakhals. Dat meldt het deelstaatministerie voor Natuur, Mileu en Consumentenbescherming in Noordrijn-Westfalen. Het is de eerste keer dat de diersoort is gesignaleerd in de deelstaat, aldus het ministerie.

Het gaat om een mannelijke goudjakhals die op 23 augustus werd vastgelegd door een wildcamera bij Mühlheim an der Ruhr (Duisburg), Daar was vijf dagen eerder een doodgebeten schaap gevonden. DNA-onderzoek wees uit dat de schuldige een goudjakhals-mannetje was. Hij kreeg als identificatienummer GG010m. Het dier, een neefje van de wolf, doodde op 17 augustus hoogstwaarschijnlijk ook twee andere schapen in hetzelfde gebied. Genetische bemonstering was niet meer mogelijk omdat de kadavers al waren geruimd. DNA-sporen van dezelfde goudjakhals werden op 27 augustus gevonden op een dood reekalf in de buurt.

Uit genetisch onderzoek door het Senckenberg-instituut van het Natuurmuseum in Frankfurt is nu gebleken dat jakhals GG010m op 25 en 28 september ook de zes schapen doodde in het weiland bij Kranenburg in het district Kleve, aldus het deelstaatministerie (LANUV).

Het natuurlijke verspreidingsgebied van de goudjakhals omvat volgens haar delen van Azië en strekt zich uit tot Centraal-, Oost- en Zuid-Europa. Bij de keuze van een habitat is de soort erg flexibel en hij kan zich goed aanpassen aan verschillende omstandigheden.

“De goudjakhals is te vinden in een rijk gestructureerd landbouwlandschap en in drassige gebieden. Een van de belangrijkste criteria bij het kiezen van een habitat is de beschikbaarheid van voldoende voedsel. Dit bestaat voornamelijk uit kleine tot middelgrote zoogdieren, maar ook uit amfibieën, insecten, vissen, aas en plantaardig voedsel. De goudjakhals kan zich zeer goed aanpassen aan de seizoensgebonden voedingsmiddelen. Het uitgesproken aanpassingsvermogen verklaart de verdere uitbreiding naar het noorden en westen.”

Nederland

In de afgelopen decennia zijn er volgens het ministerie herhaaldelijk meldingen geweest van goudjakhalsen in landen waar de soort niet eerder voorkwam. In Duitsland werd het eerste bewijs voor de aanwezigheid van de dieren in 1998 geleverd. In Nederland gebeurde dat in 2016 op de Veluwe, waar een jaar later opnieuw een exemplaar werd gespot. Eind november gebeurde dat voor de derde keer, toen een wildcamera in Drenthe een goudjakhals fotografeerde.

