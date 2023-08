Witwassen in casino: Denemarken is gokkende Nederlander spuugzat en zet hem het land uit

De Nederlander werd vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Omdat de man al langere tijd in voorarrest had gezeten mocht hij maandag de gevangenis alweer verlaten. Lang kon hij niet genieten van zijn vrijheid op Deense bodem: de man werd per direct naar het vliegveld gebracht en op het vliegtuig gezet. Een terugkeer naar Denemarken zit er voorlopig niet meer in.

Casino

Denemarken moet weinig hebben van buitenlanders die speciaal naar het land komen om strafbare feiten te plegen. Dit voorjaar raakte de Nederlander in het vizier van de autoriteiten. De politie kreeg een melding binnen dat hij grote geldbedragen zou vergokken in een casino in de Deense stad Vejle.

De hoeveelheid contant geld die de Nederlander gebruikte viel hierbij in het bijzonder op. De politie startte een onderzoek en begon onder andere zijn woning te doorzoeken. Hieruit bleek dat hij in het bezit was van een grote hoeveelheid Deens contant geld. De man kon niet verklaren hoe hij aan dit geld was gekomen.

Methode

Verder onderzoek wees uit dat de man via casino’s probeerde het geld wit te wassen. Alle sporen van de herkomst van het geld en de overschrijvingen waren ‘vervaagd’, zo schrijft de politie in een persverklaring. Daarin valt te lezen dat de Nederlander een bepaalde methode hanteerde. Zo was het zijn plan om zoveel mogelijk geld te vergokken, om vervolgens het overgebleven bedrag als winst op te nemen. Dat geld moest uiteindelijk naar een rekening worden overgemaakt, zodat de man het legaal kon opnemen.

Het zou gaan om een totaalbedrag van 835.000 Deense kroon, omgerekend zo’n 112.000 euro. Zo ver kwam het uiteindelijk niet omdat het bij één poging is gebleven, aldus de politie.