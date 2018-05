'Witte Huis moet excuses maken aan doodzieke McCain'

De Senator reageerde daarmee op de ophef die is ontstaan over een opmerking van een directe medewerker van president Trump. Kelly Sadler zei over McCain (81), die een hersentumor heeft, dat zijn mening er niet meer toe doet 'omdat hij toch doodgaat'. Het ging daarbij om de stemming in de Senaat over de beoogde nieuwe CIA-directeur.

,,Het is een zeer walgelijke opmerking en als het bedoeld was als grap is het een vreselijk slechte grap'', zei Graham in de CBS-uitzending Face the Nation. ,,Ik zou willen dat iemand van het Witte Huis tegen dit land zou zeggen dat dit een totaal ongepaste opmerking was. Dat dit niet is wie wij zijn in deze regering.''