Witte haai gespot bij Mallorca, de eerste in decennia

Brexit-over­leg ontaardt in verwijten

4:01 Overleg over de Brexit op een tweedaagse top in Brussel is donderdagavond ontaard in verwijten over en weer. Brussel geeft Londen er de schuld van dat de onderhandelingen zo traag verlopen, premier May verweet op haar beurt Europese leiders hun eigen burgers in gevaar te brengen door volledige samenwerking op veiligheidsgebied uit de weg te gaan.