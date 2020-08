Wit-Russen naar stembus: huisvrouw neemt het op tegen ‘laatste dictator van Europa’

Kiezers droegen in een stembureau in Minsk mondkapjes en soms ook witte armbanden. Daar had oppositiekandidaat Tichanovskaja om gevraagd. Zij vertrouwt de autoriteiten niet en riep haar aanhangers op die armbanden te dragen, zodat zichtbaar is hoeveel steun ze heeft. Waarnemers rekenen niet op eerlijke verkiezingen in het Oost-Europese land. Dat wordt soms 'de laatste dictatuur van Europa' genoemd. Tichanovskaja heeft mensen opgeroepen zo laat mogelijk te stemmen, zodat minder tijd is voor gesjoemel met stembiljetten.