Wintersport gered? Nederlanders ‘massaal’ naar Oostenrijk door versoepelde regels

De versoepelingen gelden voor Nederland en nog dertien andere landen die vanwege de opmars van de omikronvariant op een hoogrisicolijst stonden. Nu die virusvariant ook in Oostenrijk dominant is, heeft de regering besloten dat terug te draaien. Tot nu toe moeten Nederlanders bij binnenkomst eerst tien dagen in quarantaine als zij geen derde prik hebben laten zetten.



Dat dit na het weekend niet meer hoeft, is goed nieuws voor Nederlandse wintersportliefhebbers en daarmee voor de Nederlandse reisbranche, zegt Oostdam. ,,Het is in de eerste plaats jammer dat we hiervoor weer tot maandag moeten wachten. Waarom niet gewoon meteen? Maar goed, het is natuurlijk fijn dat Nederlanders weer naar Oostenrijk kunnen zonder dure, aanvullende tests en andere rare regelgeving.”

Reacties reisorganisaties

Ook Sunweb vindt het ‘super goed nieuws’ dat Nederlanders zonder booster weer welkom zijn. Het wintersportseizoen is pas net begonnen, benadrukt de reisorganisatie. Door de strenge inreisbeperkingen besloten duizenden mensen eerder om hun reis naar Oostenrijk om te boeken. Sommigen van hen besloten naar een ander wintersportland te gaan, maar er waren er ook die hun vakantie verzetten naar later in het seizoen. Ook waren er duizenden mensen die hun reis helemaal annuleerden. Volgens Sunweb hebben zij nu de kans om alsnog te boeken.

TUI Nederland, dat eveneens wintersportreizen aanbiedt, vindt de versoepeling ook een positieve ontwikkeling. Maar of het echt veel uitmaakt voor Nederlanders, valt volgens een woordvoerster nog te bezien. Toen Oostenrijk de quarantaineplicht vorig jaar invoerde was dit voor veel Nederlanders een probleem omdat de boostercampagne hier nog niet goed op gang was gekomen. Inmiddels is dat anders. De zegsvrouw schat in dat de meeste mensen die graag naar Oostenrijk willen, waarschijnlijk al een booster hebben gehaald of hiervoor een afspraak hebben staan.

Kerstvakantie verknald

Of het seizoen nu wel of niet is gered? Frank Oostdam van de reisbranche ANVR reageert twijfelachtig. ,,De kerstvakantie is natuurlijk totaal verknald, net als het grootste deel van januari. De wispelturige regelgeving in Oostenrijk schrikt heel veel Nederlanders af, en daar zijn wij echt niet blij mee. Gelukkig ziet het er nu wel naar uit dat we nog iets van onze voorjaarsvakantie kunnen maken.”

Oostenrijk laat in principe nog steeds alleen reizigers toe die volledig zijn gevaccineerd of recent zijn hersteld van een coronabesmetting. Een negatieve testuitslag blijft ook verplicht, tenzij iemand geboosterd is. Om bijvoorbeeld hotels en restaurants in het land binnen te komen is ook een vaccinatie- of herstelbewijs nodig (het zogeheten 2G-beleid).

Tienduizenden Nederlanders

De huidige inreisbeperkingen werden eind december ingesteld. Veel Nederlanders vertrokken een paar dagen voordat de regels ingingen halsoverkop naar Oostenrijk om zonder quarantaineplicht van de wintersport te kunnen genieten. Het Alpenland is de meest geliefde wintersportbestemming van Nederlanders.

De Nederlandse Ski Vereniging schatte dat vele tienduizenden Nederlanders werden gedupeerd door de strengere inreismaatregelen. ,,Per jaar gaat een miljoen Nederlanders op wintersport. Oostenrijk is veruit het populairste land en trekt 60 tot 65 procent van alle Nederlandse wintersporters”, aldus de woordvoerder.

Oostenrijk nam ook andere maatregelen in de strijd tegen de dreigende golf omikronbesmettingen. Zo moest de horeca vanaf de dag na Kerstmis vervroegd dicht, om 22.00 uur. Dat gold ook tijdens oud en nieuw.

Aantal coronabesmettingen na een bezoek aan Oostenrijk verzesvoudigd Ruim duizend Nederlanders testten positief op corona na een reis naar een wintersportland rond kerst en oud en nieuw. Het aantal coronabesmettingen na een bezoek aan Oostenrijk verzesvoudigde. Waar het aantal Nederlanders dat in Oostenrijk was geweest en positief testte in de week na 21 december nog bleef steken op 144, was dat in de week tot 3 januari opgelopen tot bijna duizend mensen. Ook na terugkeer uit Zwitserland en Italië was het aantal coronabesmettingen bijna verdubbeld, bleek uit nieuwe cijfers die deze site had opgevraagd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

