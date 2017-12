'Wildfire' in Californië bedreigt stad met 106.000 inwoners

Duizenden huizen zijn al ontruimd in Zuid-Californië. Sinds maandagavond woeden daar hevige bosbranden. Door de sterke wind, windstoten tot 96 kilometer per uur, is het vuur razendsnel onderweg richting de stad Ventura. Gevreesd wordt dat de stad met 106.000 inwoners geëvacueerd moet worden.