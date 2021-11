WikiLeaks-oprichter Assange mag in gevangenis met partner Stella trouwen

Moris en Assange, die samen twee kinderen hebben, ontmoetten elkaar in 2011 toen Assange in de Ecuadoraanse ambassade in Londen woonde. Er is nog geen datum voor de bruiloft.

Assange wordt in de Verenigde Staten onder meer beschuldigd van spionage en het verspreiden van staatsgeheimen. Er lopen veel aanklachten tegen hem en hij riskeert er in totaal tot maximaal 175 jaar cel.

De VS heeft een uitleveringsverzoek uitstaan, dat eerder dit jaar door een Britse rechter werd afgewezen. De omstandigheden in Amerikaanse gevangenissen zouden kunnen leiden tot zelfmoordpogingen volgens psychiaters van Assange.

De VS is tegen de afwijzing in beroep gegaan bij een Engels gerechtshof. Ze vinden dat de WikiLeaks-oprichter een proces in de VS wél aankan. Het hof heeft nog geen uitspraak gedaan over de uitlevering.