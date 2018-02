Wietuniversiteit speelt in op marihuanakoorts in Californië

Eén probleem: als het aan de regering Trump ligt, verdwijnt Jeff Danzer achter de tralies. Minister van Justitie Jeff Sessions trok vorige maand richtlijnen in die tot op heden zorgden dat de federale overheid in Washington zich niet bemoeit met het wietbeleid van afzonderlijke staten. In Washington wordt marihuana nog altijd gezien als een gevaarlijke drug, in dezelfde categorie als heroïne. Dat Sessions de geldende richtlijnen introk, deed experts vrezen voor pogingen van Trumps anti-softdrugsminister om het groeiende aantal wietstaten onder de duim te krijgen. ,,Goede mensen roken geen marihuana", zei Sessions eens.



Jeff Danzer gaat door met zijn kookzender - het zal zover niet komen, denkt hij. De Californische cannabisconnaisseur Ed Rosenthal geeft hem groot gelijk. Hij doceert op de Oaksterdam Universiteit, na een leven als activist, onder meer in Amsterdam, waar hij in de jaren 80 voor de rechter moest komen vanwege het omstreden Hasjmuseum dat hij runde op de Wallen. Nu is hij als hun wegbereider een held voor de studenten. Rosenthal: ,,Staten als Californië krijgen al dat belastinggeld binnen. Als je dat eenmaal hebt toegestaan, kun je het niet weer afnemen. Dat zou tot een enorm gevecht met de federale overheid leiden."



Bovendien zou de Amerikaanse kiezer in opstand komen, meent hij. In de jaren 90 was nog maar krap een kwart van de Amerikanen voor legale wiet, vorig jaar was dat 64 procent. Als het om medisch gebruik gaat, steunt zelfs ruim 94 procent legalisering. Rosenthal wijst op de stapel zakenmagazines in zijn kantoor: allemaal gaan ze over de bloeiende wietmarkt in de VS. Hij begrijpt niet dat in Nederland de dominee het nog altijd van de koopman wint en wietteelt een schimmige criminele bezigheid blijft, waarover geen belasting wordt geheven. ,,We hebben het hier over miljarden dollars. Wie houdt er niet van geld?"