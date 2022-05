Wie was de 18-jarige schutter in Texas? ‘Hij werd gepest en kocht zijn wapen in de winkel’

Belgische ex-piloot (45) sterft week voor bruiloft, verloofde (44) opgepakt

In België is een 45-jarige ex-piloot vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Zijn verloofde, met wie hij volgende week zou trouwen, is opgepakt. Buurtbewoners in het Belgische Lummen reageren geschokt. ,,Hij deed heel hard zijn best om er hier een toffe buurt van te maken.”

