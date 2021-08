Wie van de 18 Vlaamse studenten is verantwoordelijk voor de dood van Sanda Dia?

VS en VK beschuldi­gen Taliban van mogelijke oorlogsmis­da­den: ‘Tientallen burgers gedood’

2 augustus De Amerikaanse en Britse ambassades in de Afghaanse hoofdstad Kaboel beschuldigen de Taliban van mogelijke oorlogsmisdaden in het zuiden van het land. De radicaalislamitische beweging zou nabij Spin Boldak, in de zuidelijke provincie Kandahar, tientallen burgers uit wraak hebben gedood. De Taliban ontkent.