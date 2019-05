Wie is toch de dief van die peperdure en zeldzame Ferrari?

Toen hij de kostbare auto na zijn plotselinge vlucht twintig kilometer verderop in een garage in Grevenboich wilde zetten, werd hij gespot door omstanders, omdat hij nogal moeite had met inparkeren. Nadat ze de man met een tas vol geld weg zagen lopen, belden ze de politie.

Tips uit allerlei landen

De gestolen Ferrari zelf werd daarna snel gevonden, maar naar de brutale dief wordt dus nog steeds gezocht. De politie krijgt daarbij tips vanuit allerlei landen. ,,Zelfs uit andere werelddelen’’, zegt een woordvoerder van de politie tegenover de Rheinische Post. Dat was echter ook al zo toen het bericht over de gestolen auto de buitenwereld bereikte. ,,Meteen kregen we berichten dat de auto gesignaleerd was aan de Poolse grens en in Alicante in Zuid-Spanje.’’