'Wie haalt mijn kleinkind uit het kalifaat?'

Als opa Klaas aan hen denkt, spoelt het verdriet over hem heen. ,,Het begint als ik mijn ogen opendoe. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Mandy is mijn enige kind, elke dag denk ik aan de kleinkinderen. Als ik mijn dochter iets kon vragen, zou het maar één ding zijn: waarom?''



Hoewel naar de behandeling van in Irak gedetineerde strijders en vrouwen onderzoek is gedaan, wil of kan geen humanitaire of mensenrechtenorganisatie uitspraken doen over het leven in de Syrische kampen, die worden bewaakt door bewapende Koerden.



Toch zijn er berichten over Nederlandse verhoren die in dat gebied zijn afgenomen. Dat zou erop wijzen dat ons land er actief is en wel degelijk toegang heeft tot de kampen. De geheime dienst AIVD, de voornaamste kandidaat voor dergelijke verhoren, geeft geen commentaar.



Nederland heeft de plicht om te kijken of staatsburgers in gevangenschap goed behandeld worden, of hun rechten worden gerespecteerd en of ze toegang hebben tot een advocaat, zegt Sarah Leah Witson van Human Rights Watch. De executive director voor het Midden-Oosten was deze week nog in Nederland was om te praten over mensenrechten. ,,Voor Europese strijders en hun vrouwen gelden dezelfde regels als voor mensen die gevangen worden genomen nadat ze drugs hebben gesmokkeld.''