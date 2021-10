Wie de grens tussen Kosovo en Servië overgaat, krijgt stickers om nationale symbolen af te plakken

Het is nog even wennen op het busstation in het noordelijke, vooral door Serviërs bewoonde deel van de stad Mitrovica in Kosovo. Mensen laten hannesen met stickers om nationale symbolen op hun nummerbord te verbergen, dat lijkt nogal een lachwekkende maatregel. In werkelijkheid is het een bloedserieuze, door de EU bedachte oplossing voor een conflict dat vorige maand ernstig dreigde te escaleren: Kosovo stuurde zwaarbewapende politie-eenheden naar de grens, Servië liet daar straaljagers overvliegen en boze bewoners blokkeerden twee weken lang de grens.