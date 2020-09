WHO: Oktober en november worden het moeilijkst in Europa met toename dagelijks dodental

Ontsnapte pedofiel die net over Brabantse grens meisjes misbruikte opgepakt in Spanje

11 september De Spaanse politie heeft een Belgische pedofiel opgepakt die in juli vorig jaar was ontsnapt uit een psychiatrisch ziekenhuis. Sindsdien was hij spoorloos. De man misbruikte tussen 2000 en 2009 minderjarige meisjes uit Ravels, Oud-Turnhout en Arendonk, Belgische plaatsen die vlakbij de Brabantse grens liggen. Hij kreeg voor die feiten respectievelijk vijf en zeven jaar cel én tbs.