WHO heroverweegt benoeming Mugabe na negatieve reacties

De Verenigde Naties liggen flink onder vuur sinds bekend werd dat Mugabe samen met de WHO de strijd aan moet gaan tegen ziektes als astma, terwijl zijn eigen land gebukt gaat onder een zorgcrisis. ,,Een stuitend, slecht en bizar idee", zo twitterde minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij noemde het verder 'slecht voor de prestige van de WHO en haar gezondheidsmissie'.



Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus meldt via Twitter dat hij alle bezwaren heeft gehoord en dat hij zo snel mogelijk met een verklaring komt.



Een goodwill-ambassadeur is iemand die zijn bekendheid inzet om bepaalde onderwerpen, zoals ziektes, onder de aandacht te brengen. Bij de benoeming van Mugabe in Uruguay was de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie vol lof over Zimbabwe.



Het land zou er volgens Ghebreyesus veel aan doen om iedereen zorg te bieden en gezond leven te bevorderen. In werkelijkheid is de zorgsector in Zimbabwe er heel slecht aan toe, schrijft The Guardian. De meeste ziekenhuizen hebben een nijpend tekort aan belangrijke medicijnen en doktoren krijgen regelmatig geen salaris.