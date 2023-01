Westerse bondgenoten zetten druk op Oekraïne om Bachmoet op te geven: ‘Strategie is onhoudbaar’

Westerse bondgenoten dringen er bij Oekraïne op aan om de aandacht te verleggen van de maandenlange bloedige strijd in Bachmoet naar een mogelijk offensief in het zuiden van het land. Maar wil de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de stad wel opgeven? Bachmoet is immers een belangrijk symbool van het Oekraïense verzet.

Al bijna zes maanden staan de Oekraïense troepen tegenover de Russen in Bachmoet, dat tussen de door separatisten gecontroleerde steden Donetsk en Loehansk ligt. Door zware beschietingen is de stad bijna volledig verwoest.

,,Het is een wreed gevecht waarbij veel verliezen worden geleden”, verklaarde een hoge westerse inlichtingenfunctionaris vorige week. Daarom hebben westerse bondgenoten aan Oekraïne geadviseerd om Bachmoet los te laten en de verliezen daar te beperken - omdat de stad geen strategisch belang heeft - en in plaats daarvan een offensief in het zuiden te plannen, zo meldt ‘CNN’. Die boodschap hebben drie topambtenaren van de regering-Biden vorige week overgemaakt tijdens hun bezoek aan Kiev. De honderden gepantserde voertuigen die de VS en Europese landen de afgelopen weken aan Oekraïne hebben geleverd, moeten Oekraïne helpen om die shift te maken.

,,Bachmoet is belangrijk omdat de Russen de plek belangrijk hebben gemaakt - waarschijnlijk veel meer dan dat de stad een strategisch belang heeft”, zei een hoge westerse functionaris in dat verband.

Maar Zelensky gelooft niet dat een Russische overwinning in Bachmoet al vaststaat, en hij blijft terughoudend om de stad op te geven. Bachmoet vasthouden zou Oekraïne een betere kans geven om de hele Donbas-regio terug te veroveren, meent de Oekraïense president. Indien Rusland de stad kan veroveren, is er een opening voor de Russen om verder op te rukken naar de strategisch belangrijke oostelijke steden Slovjansk en Kramatorsk, klinkt het.

Volledig scherm Oekraïense troepen in de regio Donetsk © ANP / EPA

Russische troepen uitputten

Een Amerikaanse militaire functionaris toonde zich ook sceptisch dat Oekraïne Bachmoet zal opgeven. Er zitten namelijk ook voordelen aan het uitputten van de Russen daar.

Rusland heeft de afgelopen maanden immers tienduizenden ‘slecht uitgeruste en slecht getrainde’ troepen naar de frontlinie gestuurd, onder meer naar Bachmoet. Ondanks de grote aantallen hebben de nieuwe troepen de dynamiek van de strijd niet veranderd, aldus de functionaris.

Maar Oekraïne lijdt eveneens enorme verliezen in Bachmoet en zet dagelijks enorme hoeveelheden artilleriemunitie in - en die strategie is volgens de VS niet houdbaar. In termen van volume beschikt Rusland nog steeds over meer artilleriemunitie en mankracht.

Volledig scherm Oekraïense eenheid in de buurt van Bachmoet © REUTERS

Voorjaarsoffensief

De druk op Oekraïne neemt toe nu Poetin een grote stap wil zetten om het initiatief in de oorlog terug te winnen. Algemeen wordt verwacht dat Rusland in het voorjaar een groot offensief wil starten om grondgebied in het oosten en het zuiden te heroveren.

Amerikaanse functionarissen hopen dat de laatste levering van gepantserd materieel en de uitgebreide training van Oekraïense troepen in Duitsland Oekraïne ertoe zal aanzetten zijn tactiek te wijzigen. Ook de nieuwe westerse tanks die in het vooruitzicht gesteld zijn, moeten het Oekraïense leger in staat stellen om een nieuw offensief te starten - en wie weet - zelfs de Krim te heroveren.

,,Afhankelijk van de levering van het materieel en de training van de troepen, denk ik dat het voor de Oekraïners zeer goed mogelijk is om een belangrijk offensief op poten te zetten om zo veel mogelijk Oekraïens grondgebied te bevrijden”, besloot de Amerikaanse stafchef Mark Milley.