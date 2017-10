Westers gezin na vijf jaar gevangenschap bevrijd uit handen terroristen

Een Amerikaans-Canadees gezin met drie in gevangenschap geboren kinderen is na vijf jaar gijzeling bevrijd uit handen van een aan de taliban gelieerde organisatie. De Amerikaanse Caitlan Coleman (31), haar Canadese man Josh Boyle (34) en hun kinderen zijn veilig in Pakistan.

Ze zijn bevrijd door het Pakistaanse leger, dat gebruikmaakte van Amerikaanse inlichtingen. De Amerikanen wisten dat de gijzelaars vanuit Afghanistan naar een afgelegen gebied in Pakistan waren gebracht. ,,Alle gijzelaars zijn gezond en wel en worden gerepatrieerd naar hun thuisland,” meldde het Pakistaanse leger in een verklaring.

Het stel verdween vijf jaar geleden in een berggebied bij Kabul tijdens een backpacktrip door Centraal-Azië. Coleman was op dat moment zwanger. Tijdens de gijzeling kreeg ze drie kinderen. In brieven naar familie schreven de gijzelaars dat ze de tweede zwangerschap verborgen hadden gehouden voor hun gijzelnemers. Vader Boyle zou met een zaklamp tussen zijn tanden een tweede zoon op de wereld hebben geholpen. In een brief schreef hij later: ,,We proberen de moed erin te houden voor de kinderen en spelen Beautiful Life. Zijn ouders vermoedden dat hij verwees naar Life is Beautiful, een Italiaanse film waarin de vader in een nazi-concentratiekamp zijn zoon beschermt door te doen alsof het allemaal een spel is.

Video's

Het stel verscheen meermaals in video’s. In december vorig jaar kregen de ouders van het koppel in de VS en Canada ook een video waarin de twee oudste kleinzoons te zien waren. De blonde jongetjes peuteren in hun neus en glimlachen om iets of iemand buiten beeld. Moeder Coleman smeekte vertrekkend president Obama en zijn opvolger Trump om de familie te bevrijden uit ‘deze kafkaëske nachtmerrie’.

Enkele dagen geleden kwam via de familie nog een nieuwe video naar buiten, die in januari opgenomen zou zijn. De oudste zoon, een jongetje van 4, zit in vieze kleren op schoot bij zijn vader. Coleman wiegt een baby, Boyle vertelt luchthartig over de brieven die ze hebben ontvangen. Hij maakt nog grapjes over de snelheid van de Canadese post. De brief die ze in gevangenschap kregen zou binnen vier dagen zijn afgeleverd. ,,Zo snel kan ik in Canada nog geen brief bij mijn oma krijgen.” zegt Boyle. ,,We voelden ons gesteund door het ontvangen van jullie brief, en voor het eerst hebben we hoop dat snel een einde aan dingen zal komen, als God het wil.”

Haqqani

Het gezin werd vastgehouden door het Afghaanse Haqqani-netwerk, een aan de taliban gelieerde groep die tot 2014 ook de Amerikaanse militair Bowe Bergdahl vasthield. Hij werd vrijgelaten na een gevangenenruil. Een Amerikaanse commandant van speciale eenheden getuigde later in het Congres dat ook Coleman en Boyle bij die deal hadden moeten vrijkomen. Dat mislukte. Er is nooit losgeld geëist. Wel eiste het Haqqani-netwerk de vrijlating van Anas Haqqani, een van zijn leiders. De groep dreigde de familie Boyle-Coleman te vermoorden als een Afghaans doodvonnis tegen Haqqani ten uitvoer werd gebracht.

Caitlan Coleman en Josh Boyle leerden elkaar als tieners kennen via fansites voor Star Wars-liefhebbers. Coleman verwijst in de laatste video naar Disney-figuren als ze zich tot haar vader richt. ,,Ik denk dat je graag zou willen weten dat ik door mijn tijd als moeder, mijn tijd in de gevangenis, meer een Belle dan een Ariël ben geworden.” Volgens haar vader, die met ABC News sprak, heeft ze het over Ariel in De Kleine Zeemeermin, die rebelleerde tegen haar vader, en Belle in Belle en het Beest, die haar vader juist beschermde. ,,Het is nederigheid en zelfanalyse over de reden dat ze in deze situatie zit.”

'Positief moment'

President Trump noemt de bevrijdingsactie in een verklaring ‘een positief moment in de relatie met Pakistan’. ,,De medewerking van de Pakistaanse overheid is een teken dat ze Amerika’s wens dat Pakistan meer moet doen voor de veiligheid in de regio eerbiedigt.”