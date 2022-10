Werken aan viaduct Merksem zetten Antwerpen volledig vast

Het is een heel lastige ochtendspits in de regio Antwerpen. De beperkte doorgang door de aangekondigde werken op het viaduct in Merksem zorgt in de wijde omgeving voor stevige files. De Liefkenshoektunnel is al in alle vroegte tolvrij gemaakt richting Nederland.