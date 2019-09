Wereldwijd meer dan 5000 betogingen voor het klimaat

,,We leggen het werk neer en gaan de op straat om onze politici eraan te herinneren dat de tijd dringt om de klimaatcrisis aan te pakken”, melden de organisatoren van de mars in Brussel. Die start om 13.30 uur. ,,Over de generaties heen slaan we de handen in elkaar: jongeren, volwassenen, grootouders.”



De eerste acties hebben intussen plaatsgevonden, in Oceanië. Onder meer in Vanuatu en Kiribati en op de Salomonseilanden kwamen kinderen op straat met de boodschap: ,,Wij zinken niet, wij vechten”. De atollen (ringvormige eilanden, gefundeerd op koraal) dreigen namelijk een van de eerste slachtoffers te worden van de stijging van het zeepeil door de klimaatopwarming.



In Australië zijn in tientallen steden acties gepland. Niet alleen scholen, maar ook bedrijven moedigen hun personeel aan om deel te nemen.