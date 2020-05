Wereldsterren woest na dood ongewapende zwarte man, nabestaanden eisen vervolging

De gewelddadige dood van George Floyd, de man die minutenlang om hulp schreeuwde terwijl een politieagent met zijn knie in de nek van de man duwde, roept over de hele wereld afschuw op. Bekende artiesten als Madonna, Snoop Dogg en Justin Bieber oordelen dat er sprake is van hardnekkig racisme bij de Amerikaanse politie. Amnesty International eist dat de agenten vervolgd worden voor de dood van de zwarte man.

De vier agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van de ongewapende George Floyd kregen gisteren ontslag op staande voet. Van de arrestatie in de Amerikaanse stad Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota, doken schokkende videobeelden op die voor de nodige ophef zorgden. Er volgde een demonstratie met duizenden mensen.

Alleen ontslag vinden de demonstranten niet genoeg. De agenten moeten vervolgd worden voor moord, is de algemene emotie. De familie van Floyd is het daar roerend mee eens en heeft hiervoor de bekende burgerrechtenadvocaat Benjamin Crump in de arm genomen. Crump vertegenwoordigde eerder nabestaanden bij vergelijkbare kwesties. Hij reageert verbijsterd op de beelden: ,,Hoeveel doden moeten er nog vallen, omdat je zwart bent? Hoe lang worden levens van zwarte inwoners nog als minderwaardig gezien door de politie, voordat er iets verandert?”



‘George smeekte om zijn leven’

,,De agenten zouden er moeten zijn om ons te dienen en te beschermen. Ik zag geen van hen een vinger uitsteken om iets te doen, terwijl George om zijn leven smeekte”, vertelt Tera Brown, de nicht van Floyd, tegen CNN. ,,Ze moeten worden beschuldigd van moord, omdat ze iemand hebben vermoord. Bijna de hele wereld heeft dat kunnen zien, omdat iemand zo vriendelijk was om het op te nemen. Ze moeten boeten voor wat ze hebben gedaan.”



In het emotionele tv-interview hielden de broers van Floyd zijn foto omhoog, terwijl andere familieleden aan het woord kwamen. Ze beschreven hem als een 'zachtaardige reus die niemand pijn deed’. ,,Deze agenten hadden hem kunnen taseren, maar in de plaats daarvan zetten ze een knie in zijn nek en gingen ze op hem zitten. Ze hebben hem slechter behandeld dan dieren”, zei een zus van Floyd.

‘Genoeg is genoeg!’

De familie Floyd krijgt niet alleen bijval van zo’n beetje de complete zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten, maar ook van diverse beroemdheden. Voor zangeres Cardi B is bijvoorbeeld de maat vol. ,,Genoeg is genoeg! Wat is er nodig? Een burgeroorlog? Een nieuwe president? Gewelddadige rellen? Het is klaar! Ik ben er klaar mee! Het land is er klaar mee!”

Jeugdidool Justin Bieber betitelde het incident als een daad van puur racisme en deelde de video op zijn kanalen. ,,Dit maakt me absoluut ziek. Het maakt me boos dat deze man stierf. Dit maakt me verdrietig. Het spijt me, George.” Popster Madonna besloot ook de video te delen en schreef een lange boodschap waarin werd opgeroepen tot actie tegen het politiegeweld. ,,Tot racisme in Amerika voorbij is, mag niemand meer een wapen dragen. Zeker politieagenten niet.”

Pijnlijke realiteit

Voor mensenrechtenorganisatie Amnesty International is het klip en klaar dat de betrokken agenten verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het overlijden van de zwarte man. ,,Niemand moet ’s morgens wakker worden en zich afvragen of dit de dag is dat een politieagent hun leven gaat beëindigen’, zegt Kristina Roth van Amnesty International USA. ,,Maar voor mensen van kleur, en in het bijzonder zwarte mensen, in het hele land is dit hun dagelijkse pijnlijke en traumatische realiteit. De acties van deze agent uit Minneapolis hebben mensen die al zoveel hebben verloren, geterroriseerd.”



Amnesty International is blij dat de FBI al betrokken is bij deze zaak en roept op tot ‘een direct, diepgaand en transparant onderzoek’. De afgelopen jaren is de Amerikaanse politie diverse keren betrokken geweest bij schietpartijen en geweldsincidenten waarbij zwarte mannen om het leven kwamen. Dat leidde tot massale protesten in de VS en de vorming van de protestbeweging Black Lives Matter. Die groep wil een einde aan politiegeweld tegen zwarte mensen.

