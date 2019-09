Wereldrecord bij onze grens! 1.326 Ford Mustangs vormen langste parade ooit

Nieuwe tik voor Johnson: Minister Werkgele­gen­heid en Pensioenen stapt op

23:28 De Britse minister van Werkgelegenheid en Pensioenen, Amber Rudd, heeft haar ontslag ingediend. Dat meldt de bewindsvrouw vanavond zelf op Twitter. Amber Rudd zegt in haar ontslagbrief niet langer te geloven dat de EU verlaten met een deal het hoofddoel is van de regering. Ook is ze boos dat 21 partijgenoten uit de fractie zijn gezet.