Weinig optimisme over taliban 2.0: ze verbieden steeds meer

Biden wijst in beschadigd New York op reeks natuurram­pen: ‘klimaat­cri­sis is van ons allemaal’

8 september De schade die het natuurgeweld recent heeft aangericht in de Verenigde Staten toont aan dat de klimaatverandering levens en inkomens ernstig bedreigt. President Joe Biden zei dat bij een bezoek aan de wijk Queens in New York, waar mensen in hun huis zijn gestorven door zware regenval en overstromingen. ,,We kunnen het stoppen voordat het nog erger wordt’’, zei hij op een persconferentie.