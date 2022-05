Wegwezen! Inwoners Shanghai zijn lockdown zat en vluchten het land uit

Als gevolg van de strenge, langdurige lockdown in Shanghai, maken duizenden inwoners plannen om voorgoed te vertrekken. De miljoenenstad zit al anderhalve maand op slot, en de welvarende middenklasse is het meer dan zat: migratie-consultants maken overuren. ,,We werken ons een slag in de rondte, van ‘s ochtends to ‘s avonds”, zegt een medewerker van migratiebureau Meiyi.