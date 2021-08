Weg uit Afghanistan? ‘Alles valt of staat met het budget’

Gerard Celosse (40) is oud-commando en diende in 2010 zelf in Afghanistan. Zijn nog jonge bedrijf, opgericht net voordat de coronapandemie uitbrak, is gericht op het ‘leveren van veiligheidsopties’, zoals hij zelf zegt. Dat betekent in de praktijk persoonsbeveiliging en het opzetten van beveiligingsplannen. ,,Wij beveiligen mensen die niet willen laten zien dat ze beveiligd worden. Heel discreet dus. En we helpen bedrijven die investeringsplannen hebben en willen weten met wie ze zaken gaan doen en in welk gebied ze terechtkomen. Wij maken dan onder meer risicoanalyses voor ze.”