Weet zwerver meer over verdwijning Belgische backpacker Théo?

Hayez moest op de avond van zijn verdwijning om 23.17 uur café Cheeky Monkey’s verlaten omdat hij te veel had gedronken. De bewakingscamera aan de bar filmde hoe hij alleen de zaak verlaat, in zijn broekzak naar zijn gsm tast en het schermpje laat oplichten.



In plaats van naar zijn hostel terug te keren, moet hij een zijstraat zijn ingelopen, schrijft The Australian. De kans is groot dat hij verdwaald was. Hayez belandde zo op een donker pad door bosrijk gebied, dat leidt naar Tallow Beach, is de gedachte. Nabij dit strand is meer dan dertien uur later voor het laatst een signaal van Théo’s gsm opgepikt.



Vrijwilligster Renee Scott stuitte langs dit pad op 5 juli op een slaapplek van een zwerver. Het kamp was netjes ingericht en beschikte over een tentzeil waaronder de bewoner kon schuilen. Er lag ook een surfplank. De vrouw beschrijft de zwerver als een langere, magere man, met verwilderd haar en een bruine baard. Scott en anderen probeerden met de man een gesprek aan te knopen, maar de mysterieuze man trachtte zich te verstoppen.



De 20-koppige groep ging later opnieuw langs de plek. Zonder succes, de zwerver had het kamp opgebroken en was vertrokken. Scott en haar vrienden zijn ervan overtuigd dat de dakloze dezelfde is als de man wiens foto staat op een aangetroffen rijbewijs op Tallow Beach. Zijn naam is dus bekend, maar volgens The Australian heeft zijn familie in de persoon van zijn zus en stiefvader al vijf jaar niets meer van hem gehoord. De groep blijft speuren naar de zwerver.



Volgens privédetective Ken Gamble die de groep bijstaat, is het niet uitgesloten dat de zwerver Théo is gekruist met een eventuele confrontatie tot gevolg. Hij hoopt dat de zwerver zo snel mogelijk wordt gevonden.