Weerstand tegen toespraak Trump op militaire academie. ‘Ze hebben u niet gevraagd te komen’

Plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om een ​​afzwaaitoespraak te houden op de militaire academie van West Point in de staat New York zorgen voor ergernis en onbegrip in de Verenigde Staten.

Nu het voor Trump even lastig is om meetings te houden met zijn aanhangers en ook de televisie-optredens wat tegenvallen, wil de president per se een podium op 13 juni op de beroemde militaire academie, ongeveer 80 kilometer ten noorden van New York City. Trump wil daar bij de promotie van de jongste lichting cadetten de natie toespreken in een ceremonieel gebeuren. Maar onder de huidige omstandigheden zou dat volgens gezondheidsspecialisten nogal riskant zijn, omdat juist de staat New York het epicentrum is van de Amerikaanse coronavirusuitbraak.

Het vaste voornemen van Trump betekent dat dat de 1000 cadetten - die op 6 maart naar huis gingen voor de voorjaarsvakantie en thuis bleven vanwege corona - tóch terug moeten komen. Ze komen uit alle delen van het land en worden op de academie eerst uitgebreid getest en moeten vervolgens 14 dagen in quarantaine op de academie waar ze bijvoorbeeld in gescheiden groepen moeten eten. De ceremonie wordt gehouden volgens de anderhalvemeterregels.

Donald Trump benadrukt dat hij komt hij omdat hij ‘is gevraagd’ de cadetten toe te spreken. Maar op internet zijn berichten te zien van oud-cadetten die verklappen dat niemand Trump heeft uitgenodigd en dat het samenzijn alleen lijkt bedoeld om persoonlijke Trumps status te verhogen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. ‘Ik ben afgestudeerd aan West Point en ze hebben u niet gevraagd te komen. U maakt uw ego belangrijker dan de veiligheid van toekomstige officieren van het Amerikaanse leger’, schrijft Will Goodwin, die zich tegenwoordig bezighoudt met veteranenzaken. Volgens de New York Times kwam Trumps toespraak ook als een grote verrassing voor organisatoren in West Point, die hun plannen voor de diploma-uitreiking juist niet wilden afronden vanwege de coronaviruspandemie.

In de krant New York Daily News zegt een verantwoordelijke dat ,,er is geen reden om aan te nemen dat de staat New York, noch de academie zelf, bereid is een diploma-uitreiking te organiseren tijdens een pandemie”.

De president kondigde op 17 april niettemin aan dat hij dit jaar naar West Point gaat. Afgelopen jaren deed Trump dat bij verschillende onderdelen van de strijdkrachten en normaliter is het een eer voor de studenten als de president erbij is. Maar in coronatijden zijn er op zijn minst bedenkingen. Is het slim 1000 cadetten naar het zeer besmette New York te halen en ze vervolgens weer naar huis te sturen? ‘Hij wil zijn momentje op West Point, een fotomomentje voor zijn herverkiezing’, aldus een reactie op Twitter. Andere reacties herinneren de president er ook nog maar eens aan dat hij destijds zelf met een smoesje de dienstplicht wist te ontlopen, zodat hij niet naar Vietnam hoefde. Onlangs heeft de US Naval Academy (marine) in Maryland haar eigen ceremonie afgelast en in plaats daarvan een virtuele promotieceremonie gehouden.

De Air Force Academy (luchtmacht) in Colorado stond de ceremonie wel toe, maar onder zeer strikte veiligheidseisen. Vice-president Mike Pence sprak tijdens dat evenement.