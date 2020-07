Weer Nederlandse jongeren aangehouden in Knokke

In de Belgische badplaats Knokke-Heist zijn vannacht wederom twee Nederlandse jongeren opgepakt. Het is al nachten onrustig in de uitgaanswijk van Knokke, zodra de cafés om 01.00 uur sluiten.

Volgens de politie was het afgelopen nacht iets rustiger dan de dagen ervoor. Toch ging het mis, tussen middernacht en 01.00 uur.

Twee minderjarige Nederlandse jongeren werden ‘bestuurlijk gearresteerd’, zoals dat heet in België. Zij zijn aangehouden ‘om de openbare orde te herstellen’ en overgebracht naar het politiebureau. Zij krijgen een administratieve sanctie, wat wil zeggen dat er een brief richting hun ouders gaat, waar nog verweer op mogelijk is. Uiteindelijk kan het resulteren in een boete van maximaal 175 euro.

Dat het vannacht iets rustiger was, stemt de politie hoopvol. ,,Maar we houden capaciteit achter de hand om tussenbeide te komen als het fout gaat. We zijn niet naïef”, aldus de korpschef. De politie heeft de indruk dat veel van de amokmakers uit de provincie Noord-Holland komen. De twee aangehouden jongeren waren ook afkomstig uit de omgeving van Amsterdam.

Woelige dagen

Op verschillende locaties in de badplaats werden nog eens zes Belgische jongeren bestuurlijk aangehouden, vanwege openbare dronkenschap. Iets dat niet ongewoon is in een weekendnacht tijdens de zomer. Terugblikkend zegt de korpschef: ,,Dinsdag en woensdag waren de twee woeligste dagen.” De politie in Knokke krijgt assistentie van een Nederlandse agente, omdat die wat beter contact krijgt met de overlast gevende jongeren, aldus de Belgische politie. De bedoeling is dat zij ook de komende nachten bijstand verleent.

Ondertussen is de politie nog steeds volop op zoek naar de jongeman die dinsdagavond bij de relletjes op het Alfred Verweeplein een trap uitdeelde op het hoofd van een politie-inspecteur. De dader is nog niet geïdentificeerd of opgepakt.

