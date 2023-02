Wéér jonge gewapende Nederlanders gepakt in Antwerpen, aanslag op huis verijdeld

De Nederlander werd betrapt toen hij een spandoek ophing aan een huis in het Antwerpse stadsdeel Wilrijk. Vlakbij vond de politie een vuurwapen dat hij snel zou hebben weggegooid. De politie vermoedt dat hij daarmee de woning zou hebben willen beschieten. In een Nederlandse auto om de hoek zat nog een Nederlander van 20, die ook werd opgepakt toen hij niet kon uitleggen waarom hij zich daar in de vroegte ophield.

De politie onderzoekt of de Nederlanders inderdaad kwaad in de zin hadden, en of dat te maken heeft met de vele aanvallen van de laatste tijd, die over en weer tussen rivaliserende drugsbendes worden gepleegd. Spandoeken met dreigementen of op de muur gekalkte leuzen werden steevast kracht bijgezet met beschietingen of het ontsteken van explosieven.