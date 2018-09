Weer aanval door haai in Australië

Een twaalfjarig meisje is gebeten door een haai bij de Australische Whitsunday-eilanden. Het gaat om de tweede aanval in het gebied in 24 uur, bericht de Australische omroep ABC.

Lees ook Vrouw in kritieke toestand na haaiaanval bij Great Barrier Reef Lees meer

Beide slachtoffers liepen ernstige verwondingen op en zijn overgebracht naar een ziekenhuis op het Australische vasteland.

Het eerste slachtoffer was een 46-jarige toeriste uit Tasmanië. Een arts vertelde ABC dat getuigen het slachtoffer woensdag hoorden gillen bij het paradijselijke Cid Harbour. De vrouw zou vervolgens door haar echtgenoot en vrienden in een boot zijn getrokken. Ze had door een beet in haar been veel bloed verloren en verkeerde in shock.