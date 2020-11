Weduwe van vergiftigde spion Alexander Litvinenko claimt 3,5 miljoen euro van Rusland

De weduwe van de in 2006 vergiftigde spion Alexander Litvinenko heeft een claim van 3,5 miljoen euro tegen Rusland ingediend. Marina Litvinenko stapte naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de moord op haar man in Londen.

Dat verklaart ze tegenover de Britse krant The Guardian. In 2006 werd Alexander Litvinenko vergiftigd, vermoedelijk tijdens een ontmoeting met twee Russische bekenden in een hotel in de Britse hoofdstad. De Russische spion was sinds 2000 op de vlucht voor het Poetin-regime waarmee hij had gebroken.

Op zijn sterfbed verklaarde Litvinenko dat hij was vergiftigd in opdracht van het Kremlin, in het bijzonder de Russische president Vladimir Poetin. Uit Brits onderzoek bleek eerder dat Poetin ‘hoogstwaarschijnlijk’ goedkeuring had gegeven voor de moord op de voormalige Russische spion. Rusland ontkent echter in alle toonaarden.

3,5 miljoen euro

Ook zijn weduwe Marina Litvinenko denkt dat haar man in opdracht van Poetin is vergiftigd. Ze eist nu 3,5 miljoen euro schadevergoeding. 2 miljoen euro claimt ze voor misgelopen inkomsten en alle psychische hulp die ze nodig had voor de verwerking van de aanslag op haar man. De overige 1,5 miljoen euro is bedoeld om de ernst van de moord aan te tonen. Litvinenko hoopt daarmee Rusland af te schrikken en zo nieuwe incidenten te voorkomen.

Volledig scherm Alexander Litvinenko werd in 2006 vergiftigd. © bruno

In The Guardian zegt de weduwe: ,,Het is bijna veertien jaar geleden dat mijn man werd vermoord. We hebben moeten vechten voor een publiek onderzoek. Het heeft lang geduurd voordat deze zaak naar de rechter kon. Het was een door de staat gesponsorde criminele daad. We praten nu niet meer alleen over mijn man die vergiftigd is, maar ook over Sergej en Yulia Skripal en de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.”

Met de zaak hoopt ze op gerechtigheid. Litvinenko: ,,Ook als we de mensen die deze criminele daad hebben gepleegd niet naar Londen kunnen krijgen, moet er iemand verantwoordelijk worden gehouden. De Russische regering zegt met Poetin aan het roer nooit sorry. Als weduwe van de eerste vergiftigingszaak is het heel belangrijk om deze zaak in Straatsburg voor te laten komen en voor mijn rechten op te komen.”

Ingewikkelde zaak

Voor het Europese Hof is dit een ingewikkelde juridische kwestie. Het hof zal een uitspraak moeten doen over aanslagen die buiten de eigen landsgrenzen zijn gepleegd. De advocaten van Litvinenko bepleiten namelijk dat Rusland chemische en biologische wapens heeft ingezet tegen politieke opponenten in het buitenland.

De Russische ambassade wilde niet reageren op vragen van The Guardian over de rechtszaak.