Weduwe van Chileense dictator Pinochet overleden

Lucia Hiriart, de weduwe van de vroegere Chileense dictator Augusto Pinochet, is donderdag overleden. Hiriart stond tijdens het bewind van Pinochet, tussen 1973 en 1990, bekend om haar dominante persoonlijkheid en grote politieke invloed. Tijdens de dictatuur van haar man verdwenen zeker 3200 mensen en werden ongeveer 38.000 mensen gemarteld. Pinochet zelf overleed in 2006.

Er bestaat enige onduidelijkheid of Hiriart 98 of 99 jaar oud is geworden. De meeste media houden het op 99 jaar, maar volgens haar geboortecertificaat zou zij bij haar dood 98 jaar zijn geweest.

Sommige historici hebben beweerd dat Hiriart een van de aanstichters was van de militaire coup tegen de socialistische president Salvador Allende. Die coup bracht haar man aan de macht. Hiriart was een van de belangrijkste persoonlijke en politieke adviseurs van Pinochet tijdens zijn bewind. Haar dood werd bekendgemaakt via een korte verklaring door haar zoon Marco Antonio Pinochet.

Impopulair

Hiriart was onder een groot deel van de Chileense bevolking buitengewoon impopulair. Zodra de berichten over haar dood zich in Chili verspreidden, toeterden veel automobilisten op de weg om haar overlijden te vieren. Ook verzamelden mensen zich op het Plaza de Italia in het centrum van hoofdstad Santiago om hun vreugde te uiten.

Maar voor aanhangers van Pinochet, van wie er ruim dertig jaar na zijn regime ook nog altijd aanzienlijk wat zijn in het land, was Hiriart juist een vrouw die haar leven in het teken stelde van het landsbelang. Haar dood komt drie dagen voor de presidentsverkiezing in het land tussen de linkse Gabriel Boric en de uiterst rechtse kandidaat Jose Antonio Kast, die het regime van Pinochet verdedigt.

Op het plein in hoofdstad Santiago gingen Chilenen de straat op om het overlijden van de omstreden Lucia Hiriart te vieren.