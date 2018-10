Weduwe over gruwelmoord in Zuid-Afrika: 'Waarom zei ik dat Peet boven was'

Update Massapro­test voor onafhanke­lijk­heid Catalonië eindigt met rellen

0:27 Catalanen zijn vanavond in Barcelona massaal de straat opgegaan om te onderstrepen dat het separatisme nog altijd leeft in Catalonië. Op het grootste spandoek was te lezen: 'Zelfbeschikking is een mensenrecht'. De politie schatte volgens Spaanse media de opkomst op 180.000 mensen. Na afloop braken rellen uit.