Wedstrijd op coronafeestjes in VS: wie raakt het eerst besmet?

Schrijnen­de toestanden in Vlaamse woonzorg­cen­tra: ‘Stervende vrouw lag al in lijkzak voor ze dood was’

11:27 Een rapport van de Vlaamse Ombudsdienst over de coronacrisis schetst een onthutsend beeld van hoe het er écht aan toe is gegaan achter de muren van sommige Vlaamse woonzorgcentra. De verhalen gaan door merg en been. ,,Er was zoveel angst voor besmetting dat mensen werden vastgebonden in hun rolstoel, zodat ze nergens naartoe konden.”