Webhost GoDaddy weert website voor verklikkers illegale abortus in Texas

twee doden Deel van snelweg VS verdwijnt ineens onder de grond, twee doden: 'Nog nooit zoiets gezien’

31 augustus Een deel van een autoweg in de Amerikaanse staat Mississippi is gisteravond ingestort als gevolg van extreme regenval. Hierbij vielen twee doden en raakten zeker tien mensen gewond. Drie van hen verkeren in kritieke toestand. Inwoners van Mississippi en de naburige staat Louisiana hebben al dagen last van storm Ida die over het zuiden van de Verenigde Staten trekt. De orkaan is inmiddels afgezakt tot een tropische storm en trekt naar het oosten van het land.