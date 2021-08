‘We zijn alleen, ons einde is nabij’, vuurzee teistert Grieks eiland Evia

Er staan verschillende veerboten klaar om nog meer mensen van Evia te halen nu het vuur daar om zich heen blijft grijpen. ,,We zijn alleen. Ons einde is nabij”, zei burgemeester Giannis Kotzias van de bedreigde stad Istiaia op de Griekse televisie.

Dikke rookwolken

Ten noorden van de hoofdstad Athene rukt het vuur op in oostelijke richting en naar het meer van Marathon, het grootste waterreservoir rond de hoofdstad. Tientallen gemeenten zijn intussen geëvacueerd. Dikke rookwolken en een brandlucht verspreiden zich al verschillende dagen door de hoofdstad, het as daalde gisteren neer in de straten. Inwoners zijn opgeroepen binnen te blijven. De autosnelweg die Athene met het noorden van het land verbindt, werd uit voorzorg afgesloten en nabijgelegen migrantenkampen werden geëvacueerd. Premier Kyriakos Mitsotakis sprak over een ‘nachtmerrieachtige zomer’.

Burgemeester Eleni Drakoulakou van Oost-Mani, een gemeente met ruim 13.000 inwoners ten zuiden van Sparta op het Peloponnesische schiereiland, zei gisterenochtend tegen televisiezender ERT dat twee derde van haar gemeente was afgebrand. ,,Het is een Bijbelse ramp”, aldus de burgemeester, die klaagde dat er te weinig blusvliegtuigen waren ingezet in de eerste uren van de brand.

Evacuaties per ferry

Op het eiland Evia, het tweede grootste van Griekenland, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 1300 mensen per boot uit het kustdorp Limni geëvacueerd. Dat dorp werd omringd door het vuur. Een twintigtal anderen zijn vanaf het strand van Rovies geëvacueerd. De lokale autoriteiten van Evia vragen meer luchtsteun om de branden op het eiland beter te bestrijden.

Gouverneur Fanis Spanos van Centraal-Griekenland schreef op Facebook dat ook op Evia te weinig middelen zijn om het vuur te bestrijden. ,,We willen ten minste een behoorlijk aantal blusvliegtuigen, waar we al sinds de eerste dag om vragen, en meer blusvoertuigen”, schreef hij. Over de lengte van heel Evia, het op twee na grootste Griekse eiland, woeden branden.

Ruwe landschap

Het eiland staat bekend om zijn ruwe landschap en bossen. Dat maakt het gebied aantrekkelijk voor vakantiegangers, maar het bemoeilijkt het blussen van de branden. Die hebben duizenden hectaren in de as gelegd. Naast inwoners moesten ook toeristen vluchten voor het oprukkende vuur, dat nu ook woningen verwoest in de plaatsen Ellinika, Vasilika en Psaropouli.

De autoriteiten zeggen dat ruim 2500 geëvacueerden zijn opgevangen in hotels en andere opvangplaatsen. ,,Het is een ramp”, zei een vrouw die bij Psaropouli aan boord was gegaan van een evacuatieschip en vertelde dat ze haar huis heeft verloren. ,,Onze dorpen zijn verwoest. Er is niets over van onze huizen, onze bezittingen. Niets.”

Brandstichting

De politie heeft vrijdag twee mensen gearresteerd. Een 43-jarige man wordt beschuldigd van brandstichting. En in een park in Athene werd een vrouw opgepakt. Ze was in het bezit van twee aanstekers, benzine en brandbare materialen. Er is een verbod afgekondigd om parken en bossen te bezoeken.

Griekenland maakt de zwaarste hittegolf mee in dertig jaar, met temperaturen die oplopen tot 45 graden, en kampt met extreme droogte. De harde wind maakt ondertussen het blussen lastig. Israël, Cyprus, Frankrijk, Kroatië en Zweden hebben blusvliegtuigen gestuurd om de Grieken te helpen.

In de buurlanden Turkije en Noord-Macedonië woeden eveneens nog bosbranden. Intussen belooft premier Mitsotakis dat de getroffen gebieden snel opnieuw worden bebost. ,,Wanneer deze nachtmerrie voorbij is, zullen we de schade zo snel mogelijk herstellen", aldus Mitsotakis.

