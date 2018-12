We Gaan Ze Halen wil 150 vluchtelingen uit Griekse kampen redden

We Gaan Ze Halen noemt theoloog en kunstenaar Rikko Voorberg de actie. De gelijknamige stichting schreef een brief aan premier Tsipras van Griekenland met het verzoek 150 vluchtelingen die nu nog vastzitten in de kampen op de Griekse eilanden, van reisdocumenten te voorzien. Dan kunnen ze met de actievoerders mee terug naar Nederland. In een van de dertig auto's of in de speciaal aangeschafte extra lange bus. ,,Het is een ongewoon verzoek in ongewone omstandigheden'', stelt de stichting in de brief. ,,Het is bijna Kerstmis. Dus willen we alvast 150 mensen ophalen. Een beetje licht in het duister. We komen op kerstavond aan in Athene.''

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie) zegt dat de actiegroep zich daarmee schuldig maakt aan mensensmokkel. De asielzoekers zullen worden teruggestuurd, zo meldt De Telegraaf.

Opstopping

Voorberg was recent nog in kamp Moria, op Lesbos, waar duizenden vluchtelingen al maanden, soms al jaren, wachten op het moment dat hun asielaanvraag in behandeling wordt genomen. Daarna kunnen ze pas doorreizen naar het vasteland van Griekenland of, hun uiteindelijke doel, verder Europa in. De opstopping is het gevolg van de vluchtelingencrisis in 2015. Om de migranten die door Europa trokken te stoppen, gooiden de Balkanlanden hun grenzen dicht.

Ook de massale toestroom van vluchtelingen in rubberbootjes vanuit Turkije is gestopt, maar er komen nog wel elke week nieuwe migranten aan. De kampen op de eilanden zijn nu al twee jaar overvol, de omstandigheden zijn er slecht, de wachttijden ellenlang. Het gevolg: vechtpartijen, ziektes, depressies én onvrede onder de Griekse bevolking. Een hele reeks gerenommeerde hulporganisaties sloeg er de afgelopen maanden al alarm om. Sommigen stellen ook dat de slechte omstandigheden en de lange wachttijden deels opzet zijn: om de komst van nog meer migranten te ontmoedigen.

We Gaan Ze Halen probeerde het anderhalf jaar geleden ook al, toen sleepte de stichting de Nederlandse overheid voor de rechter. De stichting stelde dat Nederland niet voldeed aan haar belofte uit 2015 om ruim achtduizend vluchtelingen over te nemen uit Griekenland en Italië. De rechter wees het verzoek af.

Reispapieren

Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat Nederland dit jaar 159 asielzoekers heeft overgenomen uit Italië en Griekenland. Vorig jaar waren dat er 1400.

Maar de 150 van We Gaan Ze Halen? Die gaan hoogstwaarschijnlijk niet komen. Dat realiseert ook Voorberg zich. De kans dat Tsipras plots reispapieren afgeeft, is klein. Ook de Nederlandse overheid zal niet snel medewerking verlenen aan het initiatief. ,,We willen mensen geen valse hoop geven, dus we zeggen niet: pak je koffers alvast maar. Maar het is wel een serieuze poging en onze vrienden in Griekenland zeggen: 'soms kan hier van alles gebeuren'.'' Vluchtelingen zonder papieren proberen mee te nemen? Dan kunnen Voorberg c.s. zomaar als verdachten van mensensmokkel voor de rechtbank moeten komen.