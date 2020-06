‘We gaan minder reizen, maar blijven langer’

Extreem­recht­se demon­strant gered door Black Lives Mat­ter-betoger in Londen

15:22 Een man die door omstanders werd geïdentificeerd als een ultrarechtse demonstrant werd zaterdag, na in elkaar geslagen te zijn tijdens de Black Lives Matter-protesten in Londen, in veiligheid gebracht door een zwarte activist. De vijandigheid werd even aan de kant geschoven.