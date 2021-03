Watergate-dader Gordon Liddy (90) overleden

Liddy had de leiding over een onderzoekseenheid die in opdracht van de Republikeinse president Nixon afluisterapparatuur moest plaatsen in het hoofdkwartier van de Democratische Partij, het Watergate-gebouw in Washington. Nadat het schandaal uitkwam door publicaties van Washington Post-journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein, zag Nixon zich in 1974 uiteindelijk gedwongen om op te stappen.