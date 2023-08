Water in Noorwegen stijgt nog ondanks einde extreme regenval, Zweden trekt code rood in

Noorse media melden dat in totaal vierduizend mensen zijn geëvacueerd vanwege de wateroverlast. Er zijn tot nu toe volgens de krant VG bijna 2700 schademeldingen binnengekomen bij verzekeringsmaatschappijen. Veel wegen zijn nog afgesloten en het is onzeker hoe lang het gaat duren om schade aan de infrastructuur te herstellen.

Het water stijgt nog steeds door verschillende rivieren en treedt op meerdere plekken buiten z’n oevers. Op beelden van de omroep NRK is te zien dat in Hønefoss, waar een waterval in het midden van de stad normaal gesproken de belangrijkste trekpleister is, het water hard door de stad stroomt en tegen de gebouwen aan klotst. De verwachting is dat water van die rivier met nog een meter kan stijgen. Volgens de gemeente heeft dit grote gevolgen voor de infrastructuur van Hønefoss.