Wat zit er verstopt in de allerlaatste JFK-dossiers?

Vandaag komen ruim 3.100 documenten vrij over het onderzoek naar de moord op John F. Kennedy. Vooral complotdenkers verkeren in een grote staat van opwinding. Ze hopen in deze laatste papieren nog geheimen te vinden.

Quote Aan de conclusie dat Lee Harvey Oswald alleen handelde, is altijd getwijfeld Als speculeren een ziekte is, hebben miljoenen mensen nu hevige koorts. Een kwart eeuw lang lag de laatste grote berg onderzoeksrapporten over de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy (1917-1963) achter slot en grendel, vandaag worden zij vrijgegeven.



President Donald Trump had nog een veto kunnen uitspreken, maar hij zag daar geen heil in. Daardoor wordt gehoor gegeven aan de bepaling in de Kennedy Assassination Records Collection Act uit 1992 dat miljoenen pagina's over de moord binnen 25 jaar - uiterlijk 26 oktober 2017 - worden geopenbaard.



Met twee mogelijke uitkomsten: of de inhoud voegt weinig toe aan wat iedereen al weet, zoals de meeste historici verwachten, of de dossiers geven nieuw voedsel aan al 50 jaar oude theorieën dat er veel meer aan de hand is dan de publiekelijk gemaakte versie doet geloven. Met alle opwinding van dien.

Complotten

Officieel heeft de zogenoemde Commissie-Warren vastgesteld dat de moord op John F. Kennedy op 22 november 1963 in Dallas het werk was van een eenling: Lee Harvey Oswald. Hij werd twee dagen later doodgeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby.

Aan die conclusie uit 1964 is altijd getwijfeld. Ook nu nog: 62 procent van de Amerikanen denkt dat Oswald het nooit alleen kan hebben gedaan. Er bestaan de wildste theorieën over de moord. In totaal worden liefst 42 groepen, en daarmee 82 moordenaars, beschuldigd van de moord op de 35ste president van de Verenigde Staten.

De meest gangbare complotten? De eerste theorie stelt dat er meer dan één dader was en is door het parlement in het leven geroepen. In 1976 heropende een commissie het onderzoek. Zij bracht niet minder, maar meer twijfel: er zou mogelijk een tweede schutter zijn geweest.

Onder de pet

Dat werd later ontkracht, ook met behulp van nieuwe onderzoekstechnieken, maar de geest was uit de fles. Voor complotdenkers was dit een bevestiging dat er zaken onder de pet werden gehouden.

Sommige complotdenkers wijzen zelfs naar Lyndon B. Johnson, onder wie Roger Stone, een vertrouweling van Donald Trump. ,,Vicepresident Johnson wilde zelf graag president worden'', geeft Stone hiervoor dan als motief in zijn boek The man who killed Kennedy: The case against LBJ.

Weer anderen weten zeker dat de maffia het heeft gedaan. Robert Kennedy, de jongere broer van John F. Kennedy en diens minister van justitie, maakte enorm jacht op de maffia en die zou wraak hebben genomen.

Dossiers

En dan is er nog het 'communistische complot': Lee Harvey Oswald, die overliep naar de Sovjet-Unie maar spijt kreeg, zou in opdracht van de Russische leider Nikita Chroesjtsjov en de Cubaanse president Fidel Castro zijn klaargestoomd voor de moord op Kennedy. Een theorie waarvoor de geheime diensten en de Commissie-Warren naar eigen zeggen geen bewijs hebben gevonden.

Als deze laatste 3.100 documenten al nieuws bevatten, zou dat zich volgens historici mogelijk hierop kunnen toespitsen. Veel dossiers gaan over het zesdaagse bezoek van Oswald aan Mexico-Stad, twee maanden voor de aanslag. Daar bezocht hij de ambassades van Cuba en de Sovjet-Unie.

Hij zou er mogelijk hebben gesproken met Valeri Kostikov, lid van 'Departement 13', de sabotage- en moordeenheid van de KGB, de Russische geheime dienst.

Sovjet-spionnen

,,De Mexico-trip is altijd een verborgen hoofdstuk geweest'', zegt Philip Shenon, auteur van A Cruel and Shocking Act, een boek over de Commissie-Warren. ,,Oswald ontmoette er Sovjet-spionnen. De FBI en de CIA, die hem nauwgezet volgden, moeten daar weet van hebben gehad. Mogelijk blijkt nu dat op basis van toen verzameld bewijs een aanslag had kunnen worden voorkomen."