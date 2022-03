Wat wil Poetin met zijn ‘roebel-chantage’? ‘Die gaskraan gaat echt niet dicht’

Video Hoop gloort voor diplomatie­ke uitweg Oekraïne, Rusland trekt deel troepen Kiev terug

Er komen hoopgevende geluiden uit het overleg tussen Rusland en Oekraïne in Turkije. Oekraïne is bereid ‘een neutrale status’ aan te nemen en af te zien van lidmaatschap van de Navo, in ruil voor veiligheidsgaranties van derde landen. Rusland belooft de aanvallen in het noorden van Oekraïne te verminderen.

29 maart